Denizli'de trafikteki güvenlik kurallarını hiçe sayan bir sürücünün tehlikeli eylemi, başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada yayıldı. Kaydedilen görüntülerde, bir aracın çevre yolunda normal trafik akışının tam tersi istikamette ilerlemesi, diğer sürücülerin ve kamuoyunun büyük tepkisini çekti. Bu sorumsuz hareket, ciddi bir trafik kazası riskini beraberinde getirirken, durumu fark eden trafik ekipleri hemen harekete geçti.

Yaşanan dehşet anları sosyal medyada viral oldu

Olay, Denizli şehir içi çevre yollarından birinde, trafiğin yoğun olduğu bir anda gerçekleşti. Kimliği henüz belirlenmeyen bir sürücü, kurallara aykırı bir şekilde yola giriş yaparak, diğer araçların geliş yönüne zıt istikamette seyretmeye başladı. Normal hızlarında seyreden diğer sürücüler, karşıdan gelen araçla burun buruna gelme tehlikesi yaşarken, trafik akışı tehlikeli bir şekilde aksadı. Neyse ki, o anlarda yoldan geçmekte olan başka bir sürücü, yaşanan bu akıl almaz tehlikeyi anbean cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerin sosyal medya platformlarında hızla paylaşılmasıyla birlikte, kamuoyunda büyük bir infial oluştu. Vatandaşlar, can güvenliğini tehlikeye atan bu sürücünün derhal tespit edilip cezalandırılmasını talep etti.

Polisten hızlı tespit: 9 bin 267 TL ceza kesildi

Sosyal medyada kısa sürede viral olan ve trafik polislerinin de dikkatini çeken görüntüler üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri kapsamlı bir inceleme başlattı. Görüntülerden yola çıkan ekipler, plaka ve araç modeli üzerinden kısa sürede ters yönde seyreden sürücünün kimliğini tespit etti. Tespit edilen sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 46/2-H maddesi uyarınca "tek yönlü yollarda veya bölünmüş karayollarında ters yönde seyretmek" suçu nedeniyle sürücüye 9 bin 267 Türk Lirası tutarında idari para cezası uygulandı.