Son Mühür - “Sanat Şehri Denizli” vizyonu doğrultusunda kültür ve sanat etkinliklerini sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin kuruluşu ve gelişiminde önemli izler bırakan kadınların hikâyelerini konu alan özel bir tiyatral gösteriye ev sahipliği yaptı. DBB Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu’nda düzenlenen geceye çok sayıda davetli katıldı.

Tarihe yolculuk niteliğinde anlatım

“Zamansız Kadınlar” adlı tiyatral gösteri, Araştırmacı-Yazar İlknur Güntürkün Kalıpçı’nın anlatımıyla sahnelendi. Eğitimden sanata, siyasetten spora kadar pek çok alanda ilklere imza atan kadınların yaşamları, mücadeleleri ve başarıları izleyiciyle buluştu. Sahne performanslarında dönem kıyafetleri, üniformalar ve aksesuarlar kullanıldı; izleyiciler zamanda yolculuğa çıkarıldı.

Protokolden yoğun katılım

Gösteriyi Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve eşi Nilgün Çavuşoğlu ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, IWSA Denizli Şubesi Başkanı Engin Çaputçu ve davetliler izledi.

“Toplumsal hafızayı diri tutuyoruz”

Programda konuşan Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, kültürel etkinliklerle toplumsal hafızayı canlı tutmayı önemsediklerini ifade etti. Kadınların eşit haklara sahip olduğu, özgür bireyler olarak toplumda hak ettikleri yerde bulunduğu bir yapıyı birlikte inşa edeceklerini belirten Çavuşoğlu, “Bu şehrin kaynaklarıyla Mutlu İnsanların Şehri Denizli’yi hep birlikte kuracağız. Bu özel geceye emek veren herkesi kutluyorum” dedi.

Destek için teşekkür

IWSA Denizli Şubesi Başkanı Engin Çaputçu ise etkinliğin Cumhuriyetin aydınlık yolunda iz bırakan Türk kadınlarına vefa niteliği taşıdığını belirtti. Çaputçu, yapılan iş birliği ve verilen destek için Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.