Denizli'nin Honaz Tüneli mevkiinde meydana gelen elim trafik kazasında otomobil bir kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen araçta bulunan sürücü ağır yaralanırken, eşi ise olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, Honaz Tüneli'nin Ovacık Mahallesi çıkışında gerçekleşti.

Kazanın meydana gelişi ve ekiplerin harekete geçmesi

Edinilen ilk bilgilere göre, İsmail Gemi kontrolündeki otomobil, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, önünde ilerleyen bir kamyona şiddetli şekilde arkadan çarptı. Kazayı gören çevredekiler durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle otomobil tanınmaz hale gelirken, araç içerisinde sıkışan sürücü İsmail Gemi ve eşi Gülay Gemi için kurtarma çalışması başlatıldı.

Kurtarma çalışmaları ve can kaybı tespiti

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, özel ekipmanlar kullanarak otomobilde sıkışan karı kocayı bulundukları yerden büyük uğraşlar sonucunda çıkardı ve sağlık personeline teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Gülay Gemi'nin ne yazık ki kaza anında yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralı durumdaki sürücü İsmail Gemi'ye ise olay yerinde acil müdahale yapıldıktan sonra, ambulansla ivedilikle bölgeye en yakın hastaneye sevk edildi.

Cenaze Adli tıbba kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı

Kazada yaşamını yitiren Gülay Gemi'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Karı kocanın Denizli'nin Serinhisar ilçesine bağlı Yenice Mahallesi sakinlerinden olduğu öğrenildi. Yetkililer, bu trajik kazanın kesin nedenlerini belirlemek üzere detaylı bir soruşturma başlattı.