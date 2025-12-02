Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bulunan bir sitede, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir avukatın gerçekleştirdiği saldırı, site sakinlerini dehşete düşürdü. Cumartesi akşamı Umutkent 2 Sitesi’nde meydana gelen olayda, genç avukat F.K.’nın site otoparkında park halinde bulunan yaklaşık 40 araca ciddi maddi zarar verdiği bildirildi. Saldırı sonucu çok sayıda aracın camları ve yan aynaları kullanılamaz hale geldi.

Sopayla saldırı: Camlar ve aynalar kırıldı

Edinilen bilgilere göre, ailesiyle birlikte sitede ikamet eden ve daha önce de benzer davranışlar sergilediği iddia edilen F.K., eline aldığı bir sopa ile otoparktaki araçlara saldırdı. Öfke nöbeti sonucu gerçekleştiği tahmin edilen bu saldırı sırasında, sitede ikamet edenlere ait yaklaşık 40 aracın camları kırılarak ve yan aynaları parçalanarak büyük hasar oluşturuldu. Site sakinleri, otoparkta yaşanan bu tahribat karşısında şok yaşarken, zarar gören araçlarda emniyet güçleri tarafından detaylı inceleme yapıldı.

Site sakinlerinden şikayetçi oldu: Soruşturma devam ediyor

Daha önce de benzer davranışlar sergilediği öne sürülen F.K.’nın bu son saldırısı, site sakinlerinin sabrını taşırdı. Mağdurlar, avukat hakkında şikâyetçi olarak yasal sürecin başlatılmasını talep etti. Olayın ardından polis ekipleri derhal harekete geçerek incelemelere başladı. F.K.’nın eylemlerinin altında yatan nedenlerin ve psikolojik durumunun aydınlatılması amacıyla olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Bölge halkı, bu tür olayların tekrar yaşanmaması için yetkililerden önlem alınmasını bekliyor.