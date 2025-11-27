Son Mühür - Denizli Büyükşehir Belediyesi, Kınıklı Mahallesi’nde ulaşımı güçlendirmek amacıyla kapsamlı yol yenileme çalışması gerçekleştirdi. Fen İşleri Dairesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper Caddesi ile 6021 Sokak’ta toplam 600 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğindeki güzergâh baştan sona yenilendi. Çalışmalar kapsamında 3 bin ton asfalt serimi yapıldı.

Çalışmaları sahada takip edildi

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, devam eden yol çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Başkan Çavuşoğlu, kısa süre asfalt serim makinesini kullanarak çalışmalara eşlik etti ve sahada görev yapan personele kolaylıklar diledi.

“Mahallelerimizi daha güvenli hale getiriyoruz”

Başkan Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmayı hedeflediklerini vurguladı. Mahallelerin daha güvenli ve modern bir yapıya kavuşması için hemşehrilerin taleplerini dikkate alarak sahada olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Ulaşım kalitesi yükseldi

Çalışmaların tamamlanmasıyla Kınıklı Mahallesi’nde ulaşım daha konforlu ve güvenli bir yapıya kavuştu. Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yol ve ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.