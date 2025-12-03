Denizli’nin Pamukkale ilçesi Akköy Mahallesi’nde dün saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, lise öğrencisi Burak K. (15) ailesi evde yokken kız arkadaşı İran uyruklu Zahra Jahani’yi (15) eve davet etti. Jahani, kardeşiyle birlikte Burak K.’nın evine gitti.

Üçünün evde oturduğu sırada Burak K.’nın babasına ait ruhsatsız av tüfeğini odadan getirerek oynamaya başladığı iddia edildi.

“Ablamı öldürdü” çığlığı mahalleyi ayağa kaldırdı

İddiaya göre genç erkek tüfeği elinde tutarken silah bir anda ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, Zahra Jahani’nin başına isabet etti.

Kanlar içinde yere yığılan genç kızın kardeşi, panikle kendini dışarı atarak çevredekilere “Ablamı öldürdü!” diye bağırdı. Komşular çığlıkları ve silah sesini duyunca durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Sağlık ekipleri genç kızın yaşamını yitirdiğini belirledi

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Jahani’nin yaşamını kaybettiğini tespit etti.

Jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından genç kızın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Olay sonrası kaçtı, dağlık alanda saklanırken yakalandı

Olayın hemen ardından evden kaçan Burak K. için jandarma ekipleri geniş çaplı arama başlattı. Genç çocuk, evden yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Karakaya Dağı’nda saklanırken yakalanıp gözaltına alındı.

“İçi boş sandım”

Jandarmadaki ilk ifadesinde Burak K.’nın şu sözleri söylediği öğrenildi: “Şakasına tüfeği yüzüne doğrulttum. Zahra ‘Yapamazsın’ dedi. Tüfeğin boş olduğunu sanıyordum. Tetiğe bastım ve birden ateş aldı.”