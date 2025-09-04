Denizli’de 2026 yılı emlak rayiç bedellerinde yapılan olağanüstü artışlar kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Özellikle Merkezefendi ve Pamukkale belediyelerinin uyguladığı 20 ile 40 kata kadar çıkan zam oranları, vatandaşların yoğun tepkisine neden oldu. Gelen şikayetlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın devreye girmesiyle yeni bir düzenleme için çalışmalar başlatıldı.

Komisyon yeniden masaya oturdu

İlk etapta Defterdarlık bünyesinde oluşturulan Merkezi Rayiç Bedel Takdir Komisyonu, tüm ilçeleri kapsayan ve 2026’dan itibaren 4 yıl boyunca geçerli olacak yüzdelik artış oranlarını belirledi. Ancak bazı belediyeler bu oranların düşük olduğunu ileri sürerek karara itiraz etti. Bunun üzerine komisyon yeniden toplanarak, mahalle bazlı detaylı bir değerlendirme yaptı ve revize edilmiş sonuçları belediyelere iletti. Bakanlık ise en fazla yüzde 400’lük bir artışı makul buldu. Fakat Merkezefendi ve Pamukkale belediyeleri, kendi komisyonlarının aldığı kararlarla bu sınırı aşarak vatandaşların öfkesini katbekat artırdı.

Fahiş artışlar halkı ayağa kaldırdı

Özellikle söz konusu iki büyük ilçede rayiç bedellerin 20, hatta 30-40 kata varan oranlarda yükseltilmesi, emlak vergilerinin astronomik seviyelere çıkmasına yol açtı. Ev sahipleri ve esnaflar, bu uygulamanın mevcut ekonomik şartlarda vatandaş için büyük bir yük anlamına geldiğini dile getirerek, adeta isyan etti. Kamuoyunda artışların adaletli olmadığı, piyasa gerçekleriyle bağdaşmadığı yönünde ortak bir kanaat oluştu.

Erdoğan’dan standartlaşma talimatı

Giderek büyüyen tepkiler sonrası konu, AK Parti’nin geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının da gündemine taşındı. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, rayiç bedellerde farklı ilçelerde farklı uygulamaların vatandaşın aleyhine sonuçlar doğurduğunu belirterek, ülke genelinde standardizasyon sağlanması gerektiğini vurguladı. Erdoğan’ın talimatıyla yeni bir düzenleme için kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Önümüzdeki dört yıl boyunca geçerli olacak rayiç bedellerin adil, dengeli ve piyasa koşullarına uygun hale getirilmesi için raporlar hazırlanacak. Bu raporlar ışığında gerekli yasal ve idari adımların atılması bekleniyor.

Enflasyonda kira baskısı

MYK toplantısında sadece emlak vergileri değil, genel ekonomik tablo da mercek altına alındı. AK Parti Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci’nin yaptığı sunumda, gıda, ulaştırma ve kira kalemlerinin enflasyon sepetinin yüzde 55’ini oluşturduğu vurgulandı. Bu kalemlerdeki fiyat hareketliliğinin, halkın hissettiği enflasyonu doğrudan etkilediği kaydedildi. Gelir seviyesi düşük olan kesimlerin bu artışlardan daha fazla etkilendiği, özellikle kira fiyatlarının Türkiye’de ciddi bir sorun haline geldiği belirtildi.

Avrupa’da zirvedeyiz

Zeybekci’nin paylaştığı verilere göre Türkiye, kira artışlarında Avrupa’nın zirvesinde yer alıyor. Türkiye’de kira enflasyonu yüzde 45 seviyesindeyken, ikinci sırada yer alan Karadağ’da bu oran yüzde 19’da kaldı. Aynı sunumda, 2021’den bugüne kadar et fiyatlarının yaklaşık altı kat arttığı, tarımsal girdi maliyetlerinin de benzer ölçüde yükseldiği aktarıldı. Bu tablo, hem hane halkı bütçesi hem de üretici maliyetleri üzerinde ciddi baskı yaratıyor.

Vatandaşın gözü düzenlemelerde

Denizli’deki rayiç bedel krizi, Türkiye genelinde emlak vergilerinin nasıl belirleneceği konusunu yeniden gündeme taşımış oldu. Vatandaşlar, yüksek vergilerle zaten zorlaşan hayat şartlarının daha da ağırlaşmasını istemediklerini belirtiyor. Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla başlatılan yeni çalışma, bu konuda adaletli bir yol haritası çizilmesi açısından kritik önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde hazırlanacak raporlarla birlikte hem emlak vergilerinde hem de kira enflasyonu gibi temel sorunlarda vatandaşın yükünü hafifletecek adımların atılması bekleniyor.