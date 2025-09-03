Bu yıl ilki gerçekleştirilen 1. Denizli Opera ve Bale Günleri, üçüncü konseriyle sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Etkinlik kapsamında, İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, dünyaca ünlü besteci Carl Orff’un başyapıtı **"Carmina Burana"yı Hierapolis Antik Tiyatrosu'nun mistik atmosferinde sahneledi. Binlerce yıllık taşların arasında yankılanan melodiler, izleyicileri adeta bir zaman yolculuğuna çıkardı.

Tarihi sahne, muhteşem performans

Pamukkale'nin eşsiz tarihi dokusuna sahip Hierapolis Antik Tiyatrosu, "Carmina Burana" konserine ev sahipliği yaptı. Tek perdelik ve 75 dakika süren bu dev eser, yoğun katılım gösteren on bini aşkın Denizlili sanatseveri bir araya getirdi. Orkestra Şefi Vladimir Lungu, Koro Şefi Öner Özcan ve Çocuk Koro Şefi Başar Ünal yönetimindeki 212 sanatçının aynı anda sahnede sergilediği performans, izleyicilerden dakikalarca ayakta alkış aldı. Sanatçılar, sergiledikleri üstün performansla eserin görkemini ve duygusunu antik tiyatronun her köşesine taşıdı.

Devlet Opera ve Bale Genel Müdürü'nden gurur dolu açıklama

Konser öncesi konuşma yapan Devlet Opera ve Bale Genel Müdürü Tan Sağtürk, Denizli halkının sanata gösterdiği büyük ilgi karşısında duyduğu memnuniyeti dile getirdi. "Burada on bini aşkın kişinin aynı heyecana tanıklık etmesi bizim için gurur vericidir" diyen Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi'nin sadece yerleşik sahnelerde kalmayıp, turneler ve uluslararası festivallerle Anadolu'nun her köşesine ulaşmayı hedeflediğini vurguladı. Sağtürk, "Sanatseverlerimizin büyük ilgisi ve teveccühüne teşekkür ederiz" diyerek konuşmasını sonlandırdı.