Son Mühür - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından düzenlenen “Sonbahara Merhaba” etkinliğinde özel bireyler ve aileleriyle bir araya geldi. Başkan Çavuşoğlu, “Zorlukları ve engelleri birlikte aşalım istiyoruz” dedi.

Foça’da anlamlı buluşma

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından düzenlenen “Sonbahara Merhaba” etkinliğinde özel bireyler ve aileleriyle bir araya geldi.

İncilipınar Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen programa, Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mehmet Selçuk, Engelliler Meclisi Başkanı Yeter Çam, yürütme kurulu üyeleri, özel bireyler ve aileleri katıldı. Başkan Çavuşoğlu etkinlik boyunca katılımcılarla yakından ilgilendi, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Birlikte yaşamı paylaşmak mutluluk veriyor”

Programın açılış konuşmasını yapan Engelliler Meclisi Başkanı Yeter Çam, özel bireylerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Sonbahara merhaba diyebilmek için hep birlikte bir aradayız. Böyle güzel anlarda buluşmak bize mutluluk veriyor” dedi.

“Zorlukları ve engelleri birlikte aşalım”

Etkinlikte konuşan Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, özel bireyler ve aileleriyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Hayatın en zor görevini üstlenen anne ve babalarımızla, bu özel çocuklarımızla birlikte olmak bizim için çok kıymetli.

Biz istiyoruz ki hep birlikte keyif alabildiğimiz, mutluluğa ortak olduğumuz bir hayatımız olsun. Zorlukları ve engelleri birlikte aşalım istiyoruz. Şehrimizin mutluluğuna hep beraber ortak olacağımız bir hikâyeyi birlikte yazmak istiyoruz. Kaynaklarımızı doğru ve birlikte kullanalım, bu yolculuğu hep beraber güzelleştirelim” dedi.

“Engelsiz bir Denizli için çalışıyoruz”

Başkan Çavuşoğlu, engelli bireylere yönelik çalışmalar hakkında da bilgi vererek, Engelsiz Yaşam Merkezi’nin hizmete başladığını söyledi. “İşitme engelliler için kamu kurumlarında tercüman desteği sağlamaya yönelik bir çalışma başlattık” diyen Çavuşoğlu, “Görme engelli vatandaşlarımız için otobüslerde yeni bir uygulamaya geçtik. Artık sesli uyarılarla diledikleri durakta inebilecekler. Bedensel engelli hemşehrilerimizin ulaşım konforunu artırmak için araçlarımızda düzenlemeler yapıyoruz. Aklımıza gelmeyen ihtiyaçlar olabilir, bu noktada Engelliler Meclisimiz ve Kent Konseyimizle iş birliği içinde çözüm üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.