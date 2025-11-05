Son Mühür - Çardak’ta düzenlenen törene Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Çardak Belediye Başkanı Ali Altıner, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yücel Arazsu, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

Başkan Çavuşoğlu konuşmasında üretime verdikleri öneme dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı: “Üreten insanı baş tacı eden bir şehir hayaliyle yola çıktık. Tohumla toprağı buluşturmak isteyen herkesin yanında olmaya kararlıyız. Üreticilerimiz bu ülkenin yarınlarını inşa eden insanlar. Desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz.”

Çavuşoğlu, gübre, zeytin fidanı, mazot ve yem gibi farklı alanlarda sağlanan destekleri hatırlatarak, “Doğru bütçe yönetimi, şeffaflık ve hakkaniyetle hareket ettiğimiz sürece herkese yetecek gücümüz var. Siz üretin, biz hep yanınızda olacağız” dedi.

Başkanlara teşekkür: “İyi ki varsınız”

Çardak Belediye Başkanı Ali Altıner, desteklerinden dolayı Başkan Çavuşoğlu’na teşekkür ederek, “Her zaman yanımızda oldunuz ve zor zamanlarımızda destek verdiniz” ifadelerini kullandı. Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik ise üretimin önemini vurgulayarak şöyle konuştu: “Üretmezsek tükeniriz. Üreticinin elinden tutan bir Büyükşehir Belediyemiz var. Başkanımızdan Allah razı olsun. Bir nebze nefes almamız için bu destek çok kıymetli.”

Tohumlar üreticiyle buluştu

Konuşmaların ardından Başkan Çavuşoğlu ve protokol üyeleri tarafından Çardak’taki 77 üreticiye 5 bin 225 kilogram Macar fiği tohumu teslim edildi. Dağıtımların diğer ilçelerde de planlanan takvim doğrultusunda devam edeceği belirtildi.