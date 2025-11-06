Denizli’nin Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi’nde dün sabaha karşı bir oto galeride yangın çıktı. Galeriden yükselen dumanları fark eden çevre sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yoğun duman nedeniyle galerinin camlarını kırarak içeri girip alevlere müdahale etti. Yapılan çalışma sonucu yangın kontrol altına alınırken, satış için bekleyen 5 otomobilde ciddi hasar meydana geldi.

İncelemelerde kundaklama tespit edildi

Olay yerindeki incelemelerde yangının doğal yollarla çıkmadığı, işyerinin kundaklanarak ateşe verildiği belirlendi.

Bunun üzerine Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği devreye girdi ve güvenlik kameraları ile saha çalışmasını içeren detaylı bir araştırma başlatıldı.

Kundakçı kısa sürede yakalandı

Yapılan çalışmalar, yangını çıkartan kişinin E.K. olduğunu ortaya koydu. Polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Zanlının olay günü galeri çevresinde görüldüğünü doğrulayan kamera görüntüleri ve deliller, şüpheliyi doğrudan işaret etti.

“Kuzeninin katilinden intikam almak için yaktım”

Gözaltına alınan E.K., ifadesinde çarpıcı bir itirafta bulundu. 11 Ekim’de kuzeni Önder Kandemir’i tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan **Halil B.**ye zarar vermek amacıyla oto galeriyi yaktığını söyledi. Şüphelinin bu itirafı, olayın planlı bir intikam amaçlı kundaklama olduğunu ortaya koydu.

Soruşturma genişletilerek sürüyor

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturmayı çok yönlü sürdürdüğü, kundaklama anına ilişkin yeni kamera görüntülerinin de incelendiği öğrenildi. Yangında zarar gören araçlar için maddi hasar tespit çalışmaları devam ediyor.