Denizli'de korkunç bir olay meydana geldi. Denizli’nin Çivril ilçesinde iki aile arasında köy kahvesinde çıkan bıçaklı kavga can aldı. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Tartışma kavgaya dönüştü

Olay, Çivril ilçesi Yahyalı Mahallesi’nde gerçekleşirken edinilen bilgilere göre, inşaat sektörüyle uğraşan iki ailenin üyeleri, köy kahvesinde karşılaştı. Aralarında tartışma çıkarken, kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet Y., elindeki bıçakla Cengiz Berber ve kardeşi Gökhan Berber’in yaralanmasına sebep oldu.

Yaralılardan biri yolda hayatını kaybetti

Bıçakla ağır yaralanan Cengiz Berber, kavgayı ayırmak isteyen vatandaşlar tarafından özel araçla hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Kardeşi Gökhan Berber ise olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Şüpheliler gözaltına alındı

Olayın ardından jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Kavgaya karıştığı belirlenen Mehmet Y. ve oğlu Hasan Y., ekipler tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.