Denizli'nin merkez ilçelerinden birinde, bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangın, kısa sürede şiddetlenerek çevrede büyük korku ve endişe yarattı. Merkezefendi ilçesindeki yerleşim yerinde meydana gelen olayda, itfaiye ekiplerinin zamanında ve yoğun çabası sayesinde, yangının etkilediği dairelerde mahsur kalan beş vatandaş duman zehirlenmesi yaşamadan başarıyla tahliye edildi. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

Merkezefendi'de dumanlar yükseldi: Acil ekipler hızla sevk edildi

Yangın, Merkezefendi ilçesine bağlı 15 Mayıs Mahallesi'nde bulunan 555 Sokak üzerinde yer alan çok katlı bir binada akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, binanın çatı katından yükselmeye başlayan dumanlar, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek şiddetli alevlere dönüştü. Çatıyı tamamen saran alevler ve gökyüzünü kaplayan yoğun duman, çevrede ikamet eden vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Durumu fark eden duyarlı çevre sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine, olay yerine hızla çok sayıda polis, sağlık ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekip sevk edildi.

Bir saatlik çabayla can kaybı önledi: 5 vatandaş güvende

Olay yerine ulaşan itfaiye birimleri, bir yandan yangına müdahale ederken, diğer yandan binada mahsur kalma tehlikesiyle karşı karşıya olan daire sakinlerini kurtarma operasyonunu başlattı. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu, yangının etkilediği dairelerde bulunan beş vatandaş, yoğun dumandan ve alevlerden zarar görmeden emniyetli bir şekilde binadan tahliye edilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. İtfaiye erlerinin yaklaşık bir saat süren kesintisiz ve zorlu mücadelesi sonucunda yangın, binanın diğer katlarına sıçramadan tamamen kontrol altına alınabildi ve soğutma çalışmalarına geçildi. Kurtarılan beş vatandaşın ilk sağlık kontrolleri olay yerinde yapıldı; durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Yangının çıkış nedeni soruşturuluyor

Denizli Emniyet Müdürlüğü ve İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangının çıkış nedenini netleştirmek amacıyla olay yerinde kapsamlı bir inceleme başlattı. Çatının hangi sebepten alev aldığı, elektrik kontağı ya da başka bir ihmalin olup olmadığı uzman ekipler tarafından araştırılıyor. Yangının sebep olduğu maddi hasarın tespiti için de çalışmaların sürdüğü belirtilirken, yetkililer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atan bu tür olayların önüne geçmek için gerekli tüm adımların atılacağını ifade etti.