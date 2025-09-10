Denizli'de ailesine intihar edeceğini söyledikten sonra kaybolan 25 yaşındaki Hasan Yiğit, arama çalışmalarının ardından Vali Recep Yazıcıoğlu Barajı'nda ölü olarak bulundu. 07 Eylül Pazar günü akşam saatlerinde Pamukkale ilçesindeki evinden ayrılan gençten bir daha haber alamayan ailesi, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olayın bildirilmesi üzerine polis ekipleri geniş çaplı bir arama çalışması başlattı ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek gencin en son baraj bölgesine giriş yaptığını tespit etti.

Dalgıç ekipleri harekete geçti

Arama çalışmalarının baraj çevresinde yoğunlaştırılması üzerine, olay yerine Muğla Emniyet Müdürlüğü Marmaris Su Altı Grup Amirliği'nden özel dalgıç ekipleri sevk edildi. Sabahın erken saatlerinden itibaren barajda su altı arama faaliyetlerine başlayan dalgıçlar, öğle saatlerinde suyun dibinde bir cansız bedene ulaştı. Kıyıya çıkarılan cenazenin, yapılan ilk incelemeler sonucunda kayıp olarak aranan Hasan Yiğit'e ait olduğu belirlendi. Gencin yakınları, acı haberi alır almaz olay yerine gelirken, güvenlik güçleri tarafından baraj kenarına yaklaştırılmalarına izin verilmedi.

İntihar şüphesi üzerinde duruluyor

Polis ve sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde, Hasan Yiğit'in cansız bedeni üzerinde herhangi bir darp veya yara izine rastlanmadı. İlk değerlendirmeler, gencin intihar ettiği yönünde yoğunlaştı. Kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morgunda yapılacak otopsi sonrasında netlik kazanacak. Yaşanan bu trajik olayla ilgili olarak savcılık tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Hasan Yiğit'in ani ölümü, ailesi ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğarken, olay, psikolojik destek ve farkındalığın önemi konusunda da bir kez daha dikkatleri çekiyor.