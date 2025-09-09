Denizli'nin Pamukkale ilçesi, Kuşpınar Mahallesi'nde meydana gelen elim bir olayla sarsıldı. Gece saatlerinde serinlemek için evinin balkonuna çıkan 60 yaşındaki Murat Çetin, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek beşinci kattan beton zemine düştü. Talihsiz adam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayın ardından bölge, acı feryatlara sahne oldu.

Olayın detayları

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, olay gece geç saatlerde gerçekleşti. Komşuların yüksek sesle gelen bir çarpma sesi duyması üzerine durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları ilk incelemede Murat Çetin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çetin'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Olayı haber alan Çetin'in yakınları, acı haberle yıkıldı. Aile üyeleri, olay yerine geldiklerinde gözyaşlarına boğulurken, feryatları çevredeki herkesi derinden etkiledi. Acılı ailenin yaşadığı bu dram, bölge sakinlerini de hüzne boğdu. Murat Çetin'in ani ölümü, sevenlerini ve yakın çevresini yasa boğdu. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma, trajedinin kesin nedenini belirlemek üzere titizlikle yürütülüyor.

Güvenlik önlemleri gündemde

Yetkililer, olay yerinde detaylı bir inceleme yaparken, soruşturma kapsamında görgü tanıklarının ifadeleri de alınıyor. Murat Çetin'in düşüşüne neyin sebep olduğu, soruşturmanın tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.