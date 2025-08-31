Denizli'nin Honaz ilçesinde faaliyet gösteren bir mermer fabrikasında çalışan yabancı uyruklu işçi Yasin Bedevi Muafiş (27), elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olayın ardından fabrika sahibi G.F., işçinin cansız bedenini yol kenarına bırakıp, ‘yolda baygın biri var’ diyerek ihbarda bulundu. Gerçeğin ortaya çıkmasıyla G.F. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 28 Ağustos Perşembe günü Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'ndeki bir mermer fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikada çalışan yabancı uyruklu Yasin Bedevi Muafiş, çalıştığı esnada elektrik akımına kapıldı. Muafiş’in yerde hareketsiz yattığını gören iş arkadaşları durumu fabrika sahibi G.F.’ye bildirdi.

Fabrika sahibi G.F., işçiyi hastaneye götüreceğini söyleyerek olay yerinden aracıyla ayrıldı. Ancak kısa süre sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yol kenarında baygın yatan bir kişi gördüğünü bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Muafiş’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, işçinin cansız bedeninin yol kenarına sonradan bırakıldığı ve üzerinde fabrika sahibi G.F.’ye ait parmak izlerinin bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan G.F., ilk ifadesinde şu sözleri kullandı:

“İşçim Yasin Bedevi Muafiş’i arabama koyarak fabrikadan uzaklaştım. Yol üzerinde hayatını kaybettiğini fark edince panikledim. Ceza alma korkusuyla yol kenarına bıraktım. Vicdanım el vermedi, bu yüzden 112’yi aradım. Ancak olayla ilgim olmadığını düşündürmek için ‘yolda baygın biri var’ ihbarı yaptım.”

G.F., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.