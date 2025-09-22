Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Fesleğen Mahallesi'nde, genç bir adamın ani ölümü mahalleyi yasa boğdu. Henüz 31 yaşında olan ve 21 gün önce nişanlanan Burak Oymak, annesi tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. Acı olay, ailenin ve sevenlerinin derin üzüntü yaşamasına neden oldu.

Aile ziyareti sonrası gelen acı haber

Olay, geçtiğimiz günlerde Burak Oymak'ın annesinin Çardak ilçesindeki memleketine kısa süreliğine gitmesiyle başladı. Annenin bir gün sonra evine dönmesiyle birlikte, yaşanan trajik olay gün yüzüne çıktı. Oğlunu hareketsiz halde bulan anne, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Adrese hızla intikal eden sağlık ekipleri, genç adama ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra onu ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak hastanede doktorların tüm çabaları sonuçsuz kaldı.

Kesin ölüm nedeni otopsi sonucu ortaya çıkacak

Hastanede yaşamını yitiren Burak Oymak'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna sevk edildi. Yetkililer, otopsi raporunun tamamlanmasının ardından olayın gizeminin aydınlanacağını ve genç adamın ölümüne neyin sebep olduğunun kesinlik kazanacağını belirtti. Gencin nişan hazırlıkları yaptığı ve hayatının en mutlu dönemlerinden birini yaşadığı bu süreçte meydana gelen bu ani ölüm, çevresindeki herkesi derinden etkiledi.

Genç yaşta hayatını kaybeden Burak Oymak'ın cenazesinin, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından defnedileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.