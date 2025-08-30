Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, akıl almaz bir olay yaşandı. Yeni doğum yapan bir annenin arkadaşı olduğu iddia edilen 29 yaşındaki Tuğçe D.A., kız bebeği battaniyeye sarıp poşete koyarak hastaneden kaçırmaya çalışırken güvenlik güçlerince yakalandı.

Olayın detayları ve inanılmaz teşebbüs

Olay, sabaha karşı saat 03.00 sıralarında Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin Yenidoğan Servisi'nde meydana geldi. İddialara göre, arkadaşı F.B'yi (29) ziyarete gelen Tuğçe D.A., yeni doğan kız bebeği gezdirmek bahanesiyle odadan dışarı çıktı. Hastane koridorunda bebeği battaniyesiyle birlikte bir poşete yerleştiren şüpheli, kimseye fark ettirmeden hastaneden ayrılmaya çalıştı. Bu sırada durumu fark eden dikkatli bir vatandaş, poşetteki sıra dışı görüntüyü görerek durumu hemen hastane güvenlik görevlilerine bildirdi.

Güvenlikler sayesinde faciadan dönüldü

Vatandaşın ihbarı üzerine hızla harekete geçen özel güvenlik ekipleri, şüpheli Tuğçe D.A.'yı hastane çıkış kapısına yakın bir noktada durdurarak gözaltına aldı. Şüphelinin taşıdığı poşetin içinden bebeğin çıkmasıyla olay aydınlığa kavuştu. Güvenlik güçleri tarafından kurtarılan bebek, yapılan sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.

Şüphelinin akıl almaz savunması

Gözaltına alınan Tuğçe D.A., polise verdiği ilk ifadesinde şaşırtıcı iddialarda bulundu. "Eşime hamile olduğumu söylemiştim, ancak düşük yaptım ve bu durumu eşime açıklayamadım. Arkadaşım da bebeğine bakamayacağını söylediği için doğumdan sonra yanına gidip bebeği aldım. Hastaneden çıkarken yakalandım" dediği öğrenildi. Şüphelinin beyanları üzerine olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatılırken, adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.