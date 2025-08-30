Denizli’nin Buldan ilçesinde 29 Ağustos Cuma günü öğleden sonra başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Aydın’ın Buharkent ilçesine bağlı Kızıldere Köyü yönüne yayıldı. Çatak Köyü Armutlu mevkiinde çıkan yangına, çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi.

ZORLU ARAZİ KOŞULLARINDA YOĞUN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI

Yangın ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen 39 arazöz, 15 su ikmal aracı, 4 dozer ve 322 personel, karadan müdahalede bulunuyor. Ayrıca, 10 helikopter ve 3 uçak havadan söndürme çalışmalarına destek veriyor. Ancak, yangının çıktığı alanın sarp ve vadilerle dolu olması ekiplerin karadan müdahalesini zorlaştırıyor.

Gece boyunca devam eden çalışmalar, yangının kontrol altına alınması için yoğun bir şekilde sürüyor. Ekipler, zorlu arazi koşullarına rağmen alevlere karşı karadan ve havadan müdahale ederek yangını söndürmeye çalışıyor.