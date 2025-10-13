Denizli’nin Pamukkale Belediyesi’ne ait Halk Ekmek büfesinden ekmek alan bir vatandaş, kısa aralıklarla karşılaştığı mide bulandırıcı manzaralar nedeniyle büyük bir mağduriyet yaşadı. Bir hafta arayla ekmeğin içinden önce fare dışkısı, ardından da un kurdu çıkması, özellikle yeni doğum yapmış olan eşinin gıdadan tiksinerek yemek yiyememesine ve bu durumun sonucunda sütten kesilmesine neden oldu. Aile, yaşanan hijyen skandalı karşısında yetkililerin duyarsızlığına tepki göstererek fırınların denetimini sorguladı.

Bir hafta aralıkla iki farklı vaka: Fare dışkısı ve un kurdu

Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi'nde ikamet eden Veli Tanık, Pamukkale Belediyesi’nin aynı mahalledeki Halk Ekmek satış noktasından satın aldığı ekmeğin içerisinde ilk olarak fare dışkısı görünce büyük bir şok yaşadı. Ekmeği derhal büfeye götüren Tanık, durumu satış yetkilisine aktararak konunun ivedilikle üst mercilere iletilmesini talep etti. Bir hafta bekledikten sonra, şikâyeti üzerine durumun düzeldiğini umarak aynı büfeden tekrar ekmek alan Veli Tanık, bu sefer de ekmeği böldüklerinde içinde un kurdu ile karşılaştı. Tanık, ertesi gün tekrar büfeye teslim ettiği kurtlu ekmeğin fotoğraflarını çekerek durumu bu kez dilekçe yoluyla belediye yetkililerine yeniden bildirdi. Tanık, dilekçelerinde özellikle yeni doğum yapan eşinin yaşadığı tiksinti yüzünden beslenemediğini ve bu durumun doğrudan sütten kesilmesine yol açtığını vurguladı.

Mağdur aileden sert tepki: “Bebeğimi emziremiyor”

Yaşanan skandalın kendilerini derinden etkilediğini belirten Veli Tanık, eşinin karşılaştığı hijyen sorunları nedeniyle yemek yiyemediği ve bebeğini besleyecek yeterli sütü sağlayamadığı için duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Tanık, "İlk olaydan sonra durumu bildirmeme rağmen yetkililerden ne bir geri dönüş ne de bir inceleme yapıldığına dair bilgi aldık. Bir hafta sonra ikinci kez kurt çıktığında bana utanmadan, 'size yeni bir ekmek verelim' diyerek olayı kapatmaya çalıştılar. Bu durum, hijyen ve denetim eksikliğinin ne kadar vahim olduğunu gösteriyor," ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda pide ustası olduğunu belirten Veli Tanık, mesleki tecrübesiyle birlikte hijyenin önemine dikkat çekerek, "Kendi yemediğimiz, hijyeninden emin olmadığımız hiçbir ürünü müşteriye sunmayız. Belediyenin hizmetinden böyle bir sorunun çıkması kabul edilemez. Halk Ekmek fırınları düzenli olarak denetleniyor mu? Gıda ve Kontrol Müdürlüğü ve zabıtalar görevini yapıyor mu? Çalışan ustaların hijyen belgeleri var mı? Kafamızda oluşan bu soruların bir an önce yanıtlanmasını ve sorunun kökten çözülmesini talep ediyoruz," diyerek fırınların denetim mekanizmalarını sorguladı. Tanık ailesi, yaşadıkları bu talihsiz olay nedeniyle mağduriyetlerinin giderilmesini ve hijyen standartlarının sağlanmasını bekliyor.