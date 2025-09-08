Son Mühür - Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği beslenme desteği 8 Eylül 2025’te başladı. Proje, artan gıda fiyatları karşısında dar gelirli ailelerin yükünü hafifletmeyi ve öğrencilerin eğitim hayatına daha güçlü başlamasını hedef aldı.

Kolilerde temel gıdalar ve mevsim meyveleri

Beslenme kolilerinde süt, bal, labne peyniri, reçel, yumurta, haşlamalık patates gibi temel gıdaların yanı sıra çocukların gelişimini destekleyen mevsim meyveleri yer aldı. Sunulan ürünler, yalnızca karın doyurmayı değil, sağlıklı gelişime katkı sağlamayı amaçladı.

Ailelerin yükü azaldı, başarı arttı

Yetkililer, düzenli ve dengeli beslenen öğrencilerin derslerine daha iyi odaklandığını ve akademik başarılarının yükseldiğini belirtti. Projenin, hem ailelerin ekonomik yükünü hafifleten hem de çocukların okul hayatında daha enerjik ve verimli bir dönem geçirmesini sağlayan bir sosyal yatırım olduğu ifade edildi.

Başvuru internetten yapılabiliyor

Bu yıl 1. sınıfların yanı sıra 2. sınıfları da kapsayan destek, Denizli merkez ve ilçelerindeki tüm okullarda uygulandı. Kademeli olarak dağıtılan beslenme kolileri toplam 2 bin 964 öğrencinin evine ulaştı. Destekten yararlanmak isteyen vatandaşlar, denizli.bel.tr/basvurular adresinden başvuru yaptı.