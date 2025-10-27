Denizli’nin Merkezefendi ilçesi, Ankara Bulvarı üzerinde meydana gelen elim bir trafik kazası, iki arkadaşın hayatına mal oldu. Kontrolden çıkan bir motosikletin yol kenarındaki aydınlatma direğine şiddetle çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü ve arkadaşı, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza, bölgede büyük üzüntüye neden oldu.

Merkezefendi’de direksiyon hakimiyeti kaybı faciası

Kaza, Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesi sınırları içerisindeki işlek güzergâhlardan biri olan Ankara Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen motosiklet, bulvar üzerinde seyir halindeyken, iddialara göre sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu aniden kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan motosiklet, hızla yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarparak savruldu. Çarpmanın etkisiyle motosiklet parçalanırken, üzerindeki iki kişi yola feci şekilde fırladı.

Sağlık ekiplerinin tüm çabaları yetmedi

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine derhal sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk kontrollerde, motosiklet üzerinde bulunan Gökhan Güney (41) ve Mevlüt Tefçi’nin (38) ağır yaralı oldukları tespit edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, acilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak yoğun tedavi altına alındı. Ancak, doktorların tüm gayret ve çabalarına rağmen Gökhan Güney ve Mevlüt Tefçi, aldıkları ağır darbelere yenik düşerek hayatlarını kaybetti. İki arkadaşın vefat haberi, ailelerini ve sevenlerini yasa boğdu.

Cenazeler Adli Tıp Kurumuna sevk edildi, soruşturma başlatıldı

Yaşamlarını yitiren iki arkadaşın cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna nakledildi. Polis ekipleri, kazanın oluş şekli ve nedenlerini tüm yönleriyle araştırmak üzere kapsamlı bir soruşturma başlattı. Kaza yerinde detaylı incelemeler yapılırken, motosikletin hız durumu, sürücünün alkollü olup olmadığı ve kaza anına dair görgü tanığı ifadeleri soruşturmanın ana odak noktalarını oluşturuyor.