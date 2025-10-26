Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Akkonak Mahallesi, Lozan Caddesi’nde geçtiğimiz Çarşamba günü yaşanan ve trajik bir şekilde sonuçlanan bir olay, kamuoyunun dikkatini çekti. Edinilen bilgilere göre, 22 Ekim tarihinde, ayrı yaşadığı eşi İkbal Köse’nin ikamet ettiği eve, iki çocuğunu görmek amacıyla Yılmaz Köse (45) gitti. Köse’nin eve geldiği sırada, eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen Muhammet Koç (39) da evde bulunuyordu. İki erkek arasında kısa sürede başlayan sözlü tartışma, tansiyonun yükselmesiyle şiddetli bir kavgaya dönüştü.

Arbede ölümle sonuçlandı: Şüpheli tutuklandı

Çıkan arbede sırasında, Muhammet Koç, Yılmaz Köse’ye satırla saldırarak Köse’yi başından ağır şekilde yaraladı. Evden yükselen bağırış ve kavga seslerini duyan komşuların vakit kaybetmeksizin durumu ihbar etmesi üzerine, olay yerine acil sağlık ve emniyet birimleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı ağır yaralı Yılmaz Köse’yi hemen hastaneye kaldırdı. Olayın faili olduğu belirlenen Muhammet Koç ise polis ekipleri tarafından derhal gözaltına alındı. Soruşturmanın başlangıcında, Koç’un yaralama suçundan gözaltına alındığı bildirildi.

Yaşam mücadelesi 2 gün sürdü: Baba hayatını kaybetti

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Yılmaz Köse, yoğun bakım ünitesinde doktorların tüm çabasına rağmen hayatta kalma mücadelesini kaybetti. Köse, başına aldığı satır darbesinin etkisiyle iki gün süren yaşam savaşını kaybederek bugün yaşamını yitirdi. Merhumun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna sevk edildi. Bu acı gelişmenin ardından, daha önce gözaltına alınan Muhammet Koç, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.