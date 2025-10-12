Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, bir düğün için çerez paketleme hazırlıkları yapan akrabaların toplandığı tek katlı kerpiç evin tavanı aniden çöktü. Yaşanan bu beklenmedik çökme sonucu evde bulunan 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından hızla müdahale eden kurtarma ekipleri, yaralıları tahliye ederken, hastaneye sevk edilen vatandaşların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Mutlu hazırlıklar sırasında yaşanan dehşet

Kaza, Merkezefendi ilçesine bağlı Muratdede Mahallesi, 272/3 Sokak üzerinde bulunan Hamit Tan'a ait tek katlı kerpiç evde meydana geldi. Aile üyeleri ve akrabalar, Pazar günü gerçekleşecek olan düğün töreni öncesinde son hazırlıkları tamamlamak üzere bir araya gelmişti. Düğünde davetlilere dağıtılacak çerezlerin ambalajlanmasıyla uğraşan grup, bir yandan da neşeli bir ortamda yöresel oyun havalarıyla eğleniyordu. Tam bu mutlu hazırlıkların ortasında, evin eski yapısından kaynaklandığı düşünülen bir nedenle kerpiç yapının tavanı büyük bir gürültüyle çöktü.

Kurtarma ekipleri hızla olay yerine ulaştı

Tavanın çökmesiyle birlikte içerideki akrabaların yardım çığlıkları yükseldi. Çevredeki komşular, durumu fark ederek derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), sağlık ekipleri, polis, itfaiye ve SAR arama kurtarma timleri sevk edildi. Koordineli bir şekilde hareket eden AFAD, UMKE, itfaiye ve SAR ekipleri, tavanı çöken tehlikeli eve girerek enkaz altında kalan veya yaralanan 6 kişiyi başarılı bir operasyonla dışarı çıkardı.

Yaralıların durumu iyi, ev mühürlendi

Enkazdan çıkarılan 6 yaralı, olay yerindeki ilk tıbbi müdahalenin ardından hızla ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Hastane yetkililerinden alınan son bilgilere göre, yaralıların sağlık durumlarının genel olarak iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Tedavileri süren vatandaşların kısa sürede taburcu edilmesi bekleniyor. Olay yerindeki incelemelerini tamamlayan uzman ekipler, kerpiç evin bir daha kullanılmaması ve olası yeni bir göçüğün önüne geçilmesi amacıyla evi mühürledi. Merkezefendi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili detaylı adli soruşturma başlatıldı.