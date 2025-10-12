Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, yalnızca 10 bin liralık iskele alacağı yüzünden çıkan şiddetli tartışma, iki kardeşin silahlı saldırıya uğramasına neden oldu. Yaşanan feci olayda, kardeşlerden 39 yaşındaki Ömer Kandemir hayatını kaybederken, diğer kardeş Önder Kandemir ise hastanede tedavi altına alındı. Olayın şüphelisi Halil B., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Kanlı olayın detayları ve gelişimi

Trajik olay, dün akşam saat 20.00 sularında Merkezefendi ilçesi Gültepe Mahallesi, Kaynarca Caddesi üzerinde yaşandı. İddialara göre, Halil B. ile Ömer Kandemir arasında, inşaatlarda kullanılan iskele malzemelerinin satışından kaynaklanan 10 bin liralık alacak meselesi yüzünden sert bir ağız dalaşı başladı. Sözlü olarak başlayan bu gerilim kısa sürede fiziksel bir kavgaya dönüştü. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Halil B., yanında taşıdığı tabancayı çıkararak Ömer Kandemir'e ve kavgayı ayırmaya çalışan kardeşi Önder Kandemir'e art arda ateş etti.

Bir kardeş hayatını kaybetti, diğeri tedavide

Silah seslerinin duyulması üzerine cadde üzerinde büyük bir panik yaşandı ve çevredeki vatandaşlar durumu derhal polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, ağır yaralı iki kardeşe ilk yardım uygulamasını gerçekleştirdi. Yaralılar Ömer Kandemir ve Önder Kandemir, acil müdahalenin ardından ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak, göğüs bölgesinden isabet alan Ömer Kandemir, doktorların tüm yoğun çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kardeşi Önder Kandemir’in tedavisi ise hastanede devam etmekte olup, sağlık durumu hakkında detaylı bilgi verilmedi.

Cinayet zanlısı yakalandı, soruşturma derinleşiyor

Olayın hemen ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet şüphelisi Halil B.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olayın arkasındaki tüm detayların ortaya çıkarılması için geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Polis, cinayette kullanılan silaha da el koydu.