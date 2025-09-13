Denizli’nin Acıpayam ilçesinde bulunan bir krom madeninde dün öğle saatlerinde meydana gelen göçükte mahsur kalan iki işçiden biri, yaklaşık 24 saat süren yoğun çalışmaların ardından sağ olarak kurtarıldı. Diğer işçiyi kurtarma çalışmaları ise aralıksız devam ediyor.

2 KİŞİ MAHSUR KALMIŞTI

Olay, Acıpayam’ın Karaismailler Mahallesi’nde faaliyet gösteren Kromtaş Metal Maden A.Ş.'ye ait Karanfil Ocak’ta saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Maden girişinden yaklaşık 20 metre içeride meydana gelen göçükte Beyağaç ilçesinden gelen Hüseyin Turan ve Karaismailler köyünde yaşayan Ömer Duran, toprak altında mahsur kaldı.

Göçük sonrası işçilerle hem görsel hem de sesli temas sağlanırken, bölgeye AFAD, UMKE, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yanı sıra deneyimli madenciler de arama-kurtarma çalışmalarına katıldı. Ancak devam eden toprak kaymaları, çalışmaları büyük ölçüde zorlaştırdı.

24 SAAT SONRA SEVİNDİREN HABER

Zamana karşı verilen mücadelede 24’üncü saatin sonunda sevindiren haber geldi. Mahsur kalan işçilerden Ömer Duran, göçük altından sağ olarak çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Duran, daha sonra ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Hüseyin Turan için ise ekiplerin umutlu ve dikkatli mücadelesi sürüyor. Göçük altında kalan ikinci işçiye ulaşmak amacıyla çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi.