Kamuoyunda büyük tepki çeken olayla ilgili olarak, başkan hakkında üç ayrı suçtan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.

"Görev Tanımı Dışında Emir Verdi" İddiası

Zabıta memurları Halil Sait Kocagümüş (34) ve Ceyhun Erukan Çabuk’u (42) temsil eden Avukat Melih Nebi Yavuz, müvekkillerinin sağlık sorunlarını gerekçe göstererek parke taşı döşeme görevini reddettiklerini iddia etti. Bu hukuka aykırı emri reddetmeleri üzerine belediye başkanı tarafından darp edildiklerini belirten Yavuz, Başkan Hayla'nın müvekkillerine mobbing uyguladığı ve onları ağır işlerde çalıştırdığı iddialarını da dile getirdi. Olay anına ait olduğu belirtilen ve başkanın elindeki sopayla zabıta memuruna saldırdığı görüntüler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Avukat Hukuki Süreci Açıkladı

Avukat Yavuz, olayın basit bir adli vaka olmadığını, siyasetçilerin kamu görevlilerine yönelik şiddetini meşrulaştıran bir tavır olduğunu vurguladı. Yavuz, müvekkilleri adına Başkan Hayla hakkında savcılığa üç ayrı suçtan şikayette bulunduklarını belirtti:

Tasarlayarak silahla kasten yaralama

Nüfuzunu kullanarak görevi kötüye kullanma

Hakaret

Yavuz, bu meselenin hukuk devleti düzeninin korunması adına atılması gereken önemli bir adım olduğunu belirtti ve “Hukuk devletinde hiç kimsenin dokunulmazlığı yoktur. Hiç kimse bulunduğu makamın arkasına sığınarak şiddeti meşrulaştıramaz” ifadelerini kullandı. Avukat ayrıca, başkanın görevden alınması için İçişleri Bakanlığı’na başvuru yapacaklarını da duyurdu.

Sosyal Medyada Dolaşan Görüntüler

Söz konusu olayın yanı sıra, sosyal medyada Başkan Hayla’nın Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü personeli S.S.’ye hakaret edip boğazını sıktığı ileri sürülen bir başka görüntü de dolaşıma girmişti. Avukat Yavuz, bu iddialar hakkında da sosyal medya üzerinden başkana destek veren kişilerin yorumlarını yakından takip ettiklerini ve gerekli adımları atacaklarını sözlerine ekledi.