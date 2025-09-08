Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde yer alan Denizli-İzmir bulvarında meydana gelen feci bir trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan kadının hayatını kaybettiği olay, çevrede büyük üzüntüye neden oldu.

Kaza anı ve ilk müdahale

Edinilen bilgilere göre, 45 yaşındaki Figan Altuntaş, belediye otobüsünden indikten sonra Denizli-İzmir bulvarı üzerindeki trafik yoğunluğuna aldırış etmeden karşı şeride geçmeye çalıştı. Bu sırada A.İ.G. idaresindeki 20 AJB 180 plakalı Toyota marka otomobil, Altuntaş'a hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle Altuntaş metrelerce uzağa fırlarken, otomobilde de maddi hasar meydana geldi. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrollerde Altuntaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Trafik durdu, soruşturma başlatıldı

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Figan Altuntaş'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı. Kaza, Denizli-İzmir bulvarında trafiğin uzun süre durmasına neden oldu. Ekipler, olay yerindeki incelemelerini tamamladıktan sonra kaza yapan otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı ve trafik kontrollü bir şekilde yeniden açıldı. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatan polis, otomobil sürücüsü A.İ.G.'nin ifadesini alırken, kaza anına ilişkin delilleri de toplamaya devam ediyor. Kazanın tam olarak nasıl meydana geldiği ve sürücünün kusur durumu, soruşturmanın tamamlanmasıyla netlik kazanacak.