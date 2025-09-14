Çivril ilçesi Çatlar Mahallesi’nde bulunan Rasime Ana Camii’nde görevli müezzin R.A., sabah saatlerinde temizlik yapmak için camiye gitti.

İçeride şortla uyuyan iki kişiyi gören müezzin, kıyafetlerinin uygun olmadığını söyleyerek camiden çıkmalarını istedi.

Tartışma kavgaya dönüştü

Müezzin R.A.’nın uyarılarına tepki gösteren Ö.F.S. ve Ö.F. ile arasında sözlü tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre müezzin R.A., iki kişi tarafından darp edildi.

Müezzin tüfeğini alıp geri döndü

Darp edilen müezzin R.A., camiden ayrılarak aracına gitti ve tüfeğini alarak tekrar camiye geldi. Camiye geri dönen müezzin, iki kişiye art arda ateş açtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bir kişi yaralandı

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Ö.F.S., bacağından ve vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralandı. Yaralı şahıs ambulansla Çivril Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gözaltılar ve soruşturma

Olayın ardından müezzin R.A. ve şüphelilerden Ö.F. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralı Ö.F.S.’nin tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.