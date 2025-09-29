Denizli'nin Pamukkale ilçesi, öğleden sonra saatlerinde bir şehir içi halk otobüsü şoförünün aniden fenalaşmasıyla hareketli anlar yaşadı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'ye bağlı olarak görev yapan şoförün, sefere çıkmak üzereyken yere yığılması, hem mesai arkadaşları hem de çevrede bulunan vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu.

Valilik önündeki durakta bayıldı

Olay, saat 14.30 sularında 15 Mayıs Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde, Denizli Valiliği önündeki otobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şehir içi halk otobüsünü teslim almak ve günlük seferine başlamak için durağa gelen şoför M.K.F., aracına binmek üzereyken aniden rahatsızlanarak olduğu yere yığıldı ve baygınlık geçirdi. Durumun vahametini fark eden mesai arkadaşları hemen duruma müdahale ederek ilk yardımı sağlarken, vakit kaybetmeksizin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Yorgun olduğu iddia edildi

İhbarın ardından kısa süre içinde olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, baygın haldeki şoför M.K.F.'ye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Şoför, daha sonra tedbir amaçlı olarak detaylı sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneden alınan ilk bilgilere göre, şoför M.K.F.'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Ancak yaşanan bu ani rahatsızlığın nedeni hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Meslektaşları ve çevredekiler, şoförün ağır ve yoğun çalışma şartları nedeniyle aşırı yorgun düştüğünü ve fenalaşmasının temel sebebinin bu olabileceğini öne sürdü.