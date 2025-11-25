Son Mühür - Aliağa Belediyesi Spor Okulları’nda eğitim alan karate öğrencileri, 22–23 Kasım 2025 tarihlerinde Denizli’de düzenlenen Spor Toto Türkiye Karate Yıldızlar Ligi 1. Etap Yarışmasına Aliağa Demir Spor adına 10 sporcu ile katıldı.

9 ilden bine yakın sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Aliağalı karateciler, toplam 4 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

1 birincilik, 3 ikincilik

Kata ve kumite kategorilerinde yarışan sporcular; 1 birincilik ve 3 ikincilik derecesi elde etti.

• 2015 doğumlular – 41 kg: Umutcan Doğan birincilik

• 2014 doğumlular – kata & 42 kg kumite: Furkan Topkaya ikincilik

• 2012 doğumlular – 56 kg: Doruk Doğan ikincilik

Sporcular, 27–29 Aralık’ta yapılacak 2. Etap yarışmaları için hazırlıklarını sürdürüyor.

“Hedef türkiye şampiyonluğu ve milli forma”

Aliağa Belediyesi Karate Antrenörü Caner Karaca, öğrencilerinin başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Lig üç etap olarak düzenleniyor. Üç etap sonunda başarılı olan sporcular, Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı elde edecek. Biz de çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Hedefimiz Türkiye şampiyonasında derece alıp Balkan Şampiyonası’nda milli formayı giymek” dedi.