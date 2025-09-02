Denizli’nin Buldan ilçesi Çatak Mahallesi’nde 28 Ağustos’ta başlayan ve Aydın’a sıçrayan orman yangını, Cumartesi günü rüzgarın yön değiştirmesiyle yeniden Buldan’a yönelmmişti. İlçe merkezine kadar yaklaşan alevler, Bölmekaya ve Bostanyeri mahallelerinde paniğe neden oldu. Yangın nedeniyle bazı ev ve ahırlar kullanılamaz hale gelirken, ekipler ve mahalle sakinleri büyük bir tehlikeden son anda kurtuldu.

Tahliyeler ve önlemler

Yangın tehdidi nedeniyle Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi ile her iki mahalledeki 84 ev tahliye edildi. Yetkililer, can kaybının önlenmesinin öncelikli hedef olduğunu belirtti.

Belediyeler arasındaki tepki farkı

Yangın sürerken bazı yerleşim alanlarına yarım saat mesafede planlanan etkinlikler ise iptal edilmedi. Güney Belediyesi, festival kapsamında Zakkum Grubu konserini iptal ederek halkın takdirini topladı. Ancak Denizli Büyükşehir ve Merkezefendi belediyeleri konser ve eğlence programlarını sürdürdü. Bu durum, sosyal medyada yoğun eleştirilere yol açtı.

Vatandaş tepkileri

Yangın felaketine rağmen eğlenceyi sürdüren belediyelere tepkiler şu ifadelerle dile getirildi:

“Buldan’da insanlar can ve mal güvenliği için mücadele ederken, etkinlikler ertelenebilirdi.”