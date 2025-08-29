Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Denizli ziyaretinde 2002-2025 yılları arasındaki sosyal hizmet ve yatırım verilerini açıkladı. Bakan, doğum desteği ödemelerinin Ağustos ayında hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Bakan Göktaş, Denizli Valisi’ni Ziyaret Etti

Bakan Göktaş, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun’u ziyaret ederek ildeki sosyal hizmetler ve vatandaş talepleri hakkında bilgi aldı. Minik Denizliler tarafından çiçekle karşılanan Göktaş, Valilik Hatıra Defterini imzaladı.

23 Yılda Denizli’ye 110.4 Milyar TL Yatırım

Bakan Göktaş, Denizli’de son 23 yılda yapılan yatırımların toplamının 110.4 milyar TL olduğunu belirtti. Bakanlık destekleri ise 9.4 milyar TL olarak açıklandı. Denizli’de 48 kuruluşla kadın, engelli ve yaşlılara hizmet verildiğini ifade etti.

6 sosyal hizmet merkezi faaliyette

168 bin 891 haneye saha ziyareti gerçekleştirildi

4 destek merkezinde kadınlara mesleki eğitim ve girişimcilik desteği sağlandı

15 kooperatife danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunuldu

Evde Bakım ve Sosyo-Ekonomik Destekler

Denizli’de evde bakım hizmetlerinden 4 bin 639 aile faydalandı. 2006’dan bu yana evde bakım yardımı olarak 1.82 milyar TL kaynak aktarıldı. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 2003-2025 yıllarında toplam 7.36 milyar TL kaynak sağlandı.

“Aile Yılı” Çalışmaları ve Doğum Desteği

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanlığı vizyonuyla ilan edilen “Aile Yılı” kapsamında aileleri güçlendirmeye yönelik projeleri aktardı.

İlk çocuğa 5 bin TL tek seferlik destek

İkinci çocukta aylık 1.500 TL destek

Üç ve üzeri çocuklar için aylık 5 bin TL destek

Ağustos ayında doğum desteği ödemeleri hesaplara yatırıldı

Denizli’de 4 bin 99 anneye toplam 32 milyon 900 bin TL ödeme yapıldı