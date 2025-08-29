Denizli’nin buldan ilçesi çatak mahallesi, bir kez daha orman yangınına teslim oldu. Önceki gece saatlerine kadar süren yoğun müdahaleler sonucunda kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları yapılan bölgede, yeniden dumanlar yükselmeye başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki vatandaşları korkuya sevk etti.

Alevler yeniden gökyüzünü sardı

Dumanları fark eden vatandaşların ihbarıyla bölgeye Buldan Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ile itfaiye sevk edildi. Karadan yapılan müdahale alevlerin önünü kesmeye çalışırken, havadan da 2 yangın söndürme helikopteri alevlere su boşalttı. Bölgedeki yangın hattının yerleşim yerlerine sıçramaması için ekipler büyük bir özveriyle mücadele ediyor.

Vatandaşlar diken üstünde

Yangının yeniden başlamasıyla birlikte mahallede yaşayan vatandaşlar büyük bir panik yaşadı.

Ekipler zamanla yarışıyor

Yetkililer, yangının kontrol altına alınması için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti. Bölgedeki soğutma çalışmalarının tam anlamıyla bitirilmeden yangının tekrar başlaması ise “ihmal mi var?” sorusunu gündeme taşıdı.