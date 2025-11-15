Son Mühür - Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi, kent genelinde yürüttüğü üstyapı çalışmalarına bir yenisini ekleyerek Yunus Emre Mahallesi’nin yoğun kullanılan cadde ve sokaklarında yol yenileme çalışmalarını hızlandırdı.

Mahallenin ana akslarından biri olan Yunus Emre Caddesi’nde başlatılan sıcak asfalt çalışması, bölge halkının uzun süredir beklediği bir düzenleme olarak dikkat çekiyor. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte mahalle içi ulaşımın daha güvenli, düzenli ve konforlu hale gelmesi hedefleniyor.

2 bin 397 ton sıcak asfalt kullanılacak

Toplam bin 300 metre uzunluğundaki Yunus Emre Caddesi’nde yürütülen çalışmalarda, dayanıklı ve yüksek standartlı bir yol yapımı için 2 bin 397 ton sıcak asfalt kullanılıyor. Cadde, 13 metre genişliği ve yoğun trafik akışıyla mahallenin ana ulaşım hatlarından biri konumunda. Proje kapsamında toplam 16 bin 578 metrekare alan asfaltlanacak ve cadde modern bir görünüme kavuşacak.

Başkan Çavuşoğlu: “Mahallelerimizin yollarını tek tek yeniliyoruz”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, çalışmanın bölge için önemli bir ihtiyacı karşıladığını belirterek şunları söyledi: “Hemşehrilerimizin günlük yaşamını kolaylaştırmak ve mahallelerimizin ulaşım kalitesini yükseltmek için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Yunus Emre Caddesi trafik akışı açısından kritik bir konumda. Söz verdiğimiz gibi mahallelerimizin yollarını tek tek yeniliyor, daha güvenli ve konforlu hale getiriyoruz. Çalışmalar tamamlandığında vatandaşlarımız çok daha rahat bir ulaşım deneyimi yaşayacak.”

Başkan Çavuşoğlu, kent genelindeki kapsamlı yol iyileştirme ve asfaltlama çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini belirtti.