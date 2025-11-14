Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Buldan İlçe Başkanı Ömer Özbay, Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Buldan Belediye Başkanı'nın, göreve gelmesinin üzerinden yaklaşık iki yıl geçmesine rağmen Organize Sanayi Bölgesi (OSB) başta olmak üzere temel seçim vaatlerini yerine getiremediğini ileri sürdü. Başkan Özbay, CHP'li Buldan ve Denizli Büyükşehir Belediyeleri arasındaki koordinasyon eksikliğini de eleştirerek, devam eden altyapı çalışmalarında bile kimin yetkili olduğu konusunda kafa karışıklığı yaşandığını belirtti.

Üstyapı çalışmalarında koordinasyon krizi ve halkın şikayetleri

Başkan Özbay, 2024 yerel seçimlerinde yüksek oy oranıyla seçilen CHP'li Buldan Belediye Başkanı'nın, AK Parti hükümetinin imkânlarıyla ilçeye kazandırılan doğalgaz hatlarının döşenmesi sonrası yapılması gereken üstyapı düzenlemelerini hakkıyla tamamlayamadığını dile getirdi. Özbay, bu durumun Buldan halkı arasında büyük bir hoşnutsuzluk yarattığını vurguladı.

Özellikle yağışlı havalarda yollarda derin çukurların oluştuğunu ve bu durumun araçların yürüyen aksamlarında hasarlara yol açtığını belirten Özbay, hayat kurtarmak için zamanla yarışan ambulans ve itfaiye gibi acil durum araçlarının dahi yukarı mahallelerdeki bozuk yollarda ciddi sorunlar yaşadığının defalarca rapor edildiğini ifade etti. Devam eden üstyapı faaliyetleri hakkında iki CHP'li belediyenin, yani Buldan Belediyesi ile Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin, "Kim yaptı?" tartışmasını sürdürdüğünü ve bu anlaşmazlığın hizmet kalitesini olumsuz etkilediğini sözlerine ekledi.

OSB vaadi hayal kırıklığı yarattı: "Buldan'ın potansiyeli kullanılamıyor"

AK Parti İlçe Başkanı Ömer Özbay, Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak'ın seçim döneminde verdiği sözleri hatırlatarak, en büyük vaadinin dev bir Organize Sanayi Bölgesi'ni Buldan'a kazandırmak olduğunu kaydetti. Özbay, Başkan Orpak'ın işçilere hitaben, "Sizi Denizli'ye yormayacağım, fabrikayı ayağınıza getireceğim" sözleriyle vatandaşlara büyük umutlar verdiğini, ancak gelinen noktada ortada OSB'nin en küçük bir işaretinin bile olmadığını belirterek, "Vatandaşın hayalleriyle oynandı" eleştirisini yöneltti.

Buldan'ın eşsiz havası, suyu, tarihi dokusu, tekstil ürünleri ve organik yapısıyla Şirince’den farksız bir turizm cenneti potansiyeline sahip olduğunun altını çizen Özbay, turizme yönelik verilen tüm vaatlerin de sadece sözde kaldığını, somut bir adım atılmadığını dile getirdi.

AK Parti'den 2025 için bin yeni üye hedefi ve seçim stratejisi

Önümüzdeki genel ve yerel seçimlere yönelik yoğun bir teşkilat çalışması yürüttüklerini aktaran Başkan Özbay, siyasi hedeflerini de paylaştı. Halkın geçen seçimdeki tercihine saygı duyduklarını, ancak şu anki hizmet eksikliğinin herkes tarafından görüldüğünü ifade etti.

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın öncelikli hedefinin, 2028 Genel Seçimleri'nde Buldan'da en çok oyu alan parti olmak olduğunu belirten Özbay, asıl amaçlarının ise 2029 Yerel Seçimleri'nde Buldan Belediyesi'ni yeniden kazanmak olduğunu açıkladı. Özbay, teşkilat olarak sürekli sahada olduklarını, vatandaşların sorunlarını dinlediklerini ve yeni üye kayıtlarına hız verdiklerini ifade ederek, son üç ayda Partiye 300 yeni üye kazandırdıklarını ve yılsonuna kadar bin yeni üyeye ulaşmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.