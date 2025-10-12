Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 15 yaşındaki Turhan Çelen, kaldırıldığı hastanede sürdürdüğü iki günlük yaşam savaşını ne yazık ki kaybetti. Genç yaşta gelen bu ölüm haberi, ailesini, yakınlarını ve Dodurga Mahallesi sakinlerini derin bir üzüntüye boğdu.

Feci kaza nasıl gerçekleşti?

Kaza, 10 Ekim 2025 Cuma günü, Acıpayam ilçesine bağlı Dodurga Mahallesi'nde yaşandı. Turhan Çelen’in kullandığı, plakası henüz belirlenemeyen motosiklet, Okul Caddesi üzerinde ilerlerken bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Çelen, yolda savrularak talihsiz bir kaza geçirdi. Kazanın şiddetiyle yere düşen ve ağır yaralanan genç sürücü için olay yerine hemen yardım çağrısında bulunuldu.

Hastanede iki gün süren yaşam mücadelesi

Kazanın hemen ardından bölgeye Jandarma ve ivedilikle Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Turhan Çelen, zaman kaybetmeksizin ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi’ne ulaştırıldı. Durumu oldukça kritik olan Çelen, burada doktorların yoğun çabasına rağmen hayata tutunmak için büyük bir mücadele verdi. Ancak genç Turhan, tüm tıbbi girişimlere rağmen iki gün boyunca devam eden yaşam savaşını kaybederek 12 Ekim 2025 Pazar günü hayata gözlerini yumdu.

Bu acı kayıp, hem aileyi hem de tüm mahalleyi yasa boğdu. Motosiklet tutkunu olduğu öğrenilen Turhan Çelen’in zamansız ölümü, ilçede büyük bir hüzün yarattı. Gencin cenazesiyle ilgili işlemlerin tamamlanmasının ardından defin sürecinin başlayacağı belirtildi. Kazanın kesin nedenini belirlemek amacıyla başlatılan detaylı soruşturma, Jandarma ekipleri tarafından titizlikle sürdürülüyor. Bu tür motosiklet kazalarının önüne geçilmesi için trafik güvenliği önlemlerinin önemi bir kez daha gündeme geldi. Soruşturma kapsamında kaza anına dair tüm detaylar incelenmeye devam ediliyor.