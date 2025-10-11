Denizli’de Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 642,5 litre etil alkol, 24 şişe kaçak içki ve 7 aroma ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Eş Zamanlı Operasyon Düzenlendi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak alkol üretimi ve satışına yönelik yürüttükleri analiz çalışmaları sonucunda iki farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Çok Sayıda Kaçak Ürün Ele Geçirildi

Adreslerde yapılan aramalarda 642,5 litre etil alkol, 24 şişe farklı türlerde kaçak alkollü içki ve 7 adet aroma bulundu. Ekipler, kaçak üretimde kullanılan malzemelere el koydu.

İki Şüpheliye Adli İşlem

Kaçak alkol üretimi ve satışı yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldığı bildirildi.