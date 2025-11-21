Denizli’de Kasım ayının son günlerine yaklaşılmasına rağmen yeterli yağışın alınmaması ve kuraklık endişesi, kent genelinde önlemleri gündeme taşıdı. Barajlardaki su seviyelerinin kritik seviyelere düşmesi üzerine, Cuma namazı öncesi tüm camilerde merkezi sistemle eş zamanlı olarak yağmur duası gerçekleştirildi.

Merkez meydanında hayır etkinliği düzenlendi

Denizli Müftülüğü ve Denizli Ticaret Borsası iş birliğiyle organize edilen etkinlik kapsamında, Delikliçınar Meydanı’ndaki Yeni Cami önünde pilav hayrı yapıldı. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği programda, 4 bin kişilik etli pilav dağıtıldı.

Toplumsal dayanışma ve su sorununa dikkat

Etkinlikle, geciken yağışlar ve kuraklık nedeniyle yaşanan su sıkıntısına dikkat çekilirken, toplumda dayanışma bilincinin güçlendirilmesi amaçlandı. Program, hem dini ritüel hem de sosyal sorumluluk bağlamında kentte geniş yankı buldu.