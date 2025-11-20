Denizli İl Sağlık Müdürlüğü ile Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliğiyle 17–23 Kasım Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencilerine ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı. Öğrencilere verilen eğitimlerle ağız ve diş bakımının erken yaşta önem kazandığı vurgulandı.

Miniklere diş fırçalama eğitimi verildi

Hafta kapsamında düzenlenen etkinlikte, çocuklara doğru diş fırçalama alışkanlığı kazandırmak ve ağız-diş sağlığının önemini erken yaşlarda öğretmek amacıyla uygulamalı eğitim yapıldı. Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı programda Diş Hekimi Fethiye Çelik, miniklere doğru diş fırçalama tekniklerini anlattı. Büyük diş maketi üzerinde pratik yapan öğrenciler hem eğlendi hem de merak ettikleri soruları sordu.

“Erken yaşta farkındalık büyük önem taşır”

Etkinlik sonunda açıklama yapan Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, koruyucu diş hekimliği uygulamalarının güçlendirilmesinin diş çürükleri ve diş eti hastalıklarının önlenmesinde temel rol taşıdığını belirtti.

Öztürk, “Toplumda ağız ve diş sağlığı bilincini artırmak, koruyucu diş hekimliği hizmetlerini teşvik etmek ve çocuklara erken yaşta doğru ağız bakım alışkanlıkları kazandırmak amacıyla 17–23 Kasım, Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası olarak kutlanmaktadır. 2025 yılı içinde şu ana kadar 79 bin 588 öğrenci ile 3 bin 891 öğretmene eğitim verdik. Vatandaşlarımızın yoğun olduğu alanlarda da stantlar kurarak farkındalık çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün de anaokulu öğrencilerimizle bir araya gelip eğitim vererek taramalarımızı yaptık. Programın anısına çocuklarımıza cesaret madalyalarını takdim ettik.” dedi.

Milli Eğitim Müdürlüğü: “Alışkanlıkların temeli bu yaşlarda atılır”

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan ise küçük yaşta edinilen ağız ve diş sağlığı bilincinin ileriki yıllarda oluşabilecek sağlık problemlerini büyük ölçüde azalttığını belirtti. Çalışkan, hafta boyunca devam eden farkındalık çalışmalarının her eğitim kademesinde sürdüğünü, İl Sağlık Müdürlüğü ile yıl boyunca ortak eğitim programları gerçekleştirildiğini ifade ederek İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk ve ekibine teşekkür etti.