Ortaya atılan İddialara göre, Kale Belediyesi Zabıta Müdürü F.T.’nin kararınca, 27 Ağustos Çarşamba günü tüm zabıta memurları belediyede bir araya geldi. Müdür, Belediye Başkanı E.H.’nin, zabıtaların Kale Ortaokulu bahçesine kilit parke taşı döşemesi görevi aldığını bildirdi. Ancak, 2014’ten beri tekniker kadrosunda zabıta olarak çalışan H.S.K. (34) ve 2019’dan beri veri hazırlama memuru olarak görevde bulunan C.E.Ç. (42), sağlık sorunları nedeniyle bu işi kabul etmediklerini açıkladılar.

H.S.K.’nin bel fıtığı ve menisküs ameliyatı, C.E.Ç.’nin ise burun ameliyatı ve kas yırtığı gibi sağlık sorunları olduğu belirtildi. İki memur, okul bahçesinde güvenlik kameralarının görüş mesafesinde mesai sonuna değin beklediler. Ertesi gün, asfalt çalışmaları için trafik düzenlemesi görevini yerine getiren memurlar, öğle arasında evlerine gittiklerinde tekrar parke taşı döşeme işi için okula gelmeleri istendi. Çarşıda bir araya gelerek okula giden H.S.K. ve C.E.Ç., önceki gün yaptıkları gibi çalışmadan beklemeye koyuldular. Ancak, yaklaşık 15 dakika sonra elinde sopayla okul bahçesinde beliren Belediye Başkanı E.H iddiaya göre öfkeyle C.E.Ç.’ye saldırıda bulundu.

İddiaya göre, C.E.Ç.’nin sırtına iki kez kuvvetlice vuran başkanın sopası ikinci darbede kırıldı. Araya girmek isteyem H.S.K. ise parmağından zarar gördü. Memurlar, başkanın onları kovması ile birlikte Kale Devlet Hastanesi’nden darp raporu aldılar ve İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde E.H.’den hakkında yasal işlemlerin başlatılmasını talep ettiler.

Memurlar görev dışı işlerde çalıştıklarını iddia ettiler

H.S.K., 8 aydır mobbing gördüğünü ve görev tanımı içerisinde bulunmayan moloz kaldırma, inşaat, çöp toplama gibi ağır işlerde yer aldığını iddia etti. İfadesinde, “Sağlık sıkıntılarımız var ve görevimiz dışında bulunduğu için parke taşı döşemeyi reddettik. İkinci gün beklerken, Başkan E.H. küfürler ederek sopayla karşımızda belirdi. C.E.Ç.’nin sırtına iki kez vurdu, sopa kırıldı. Eğer sopa kırılmasa veya arkadaşım eğilmese durumun daha kötü olma ihtimali vardı. Araya girerken parmağıma darbe geldi. 8 aydır ağır işlerde yer almak durumunda kaldım, bu yüzden ameliyat geçirdim. Canımızın emniyetinden kaygı duyuyoruz,” dedi. C.E.Ç. ise, “Görev tanımımda yer almamasına rağmen çapalama, trafik düzenlemesi gibi işlerde görevlendirildim. Burun ameliyatım neticesinde taş döşeme işinde çalışmadım. İkinci gün okula vardığımızda, E.H. küfürlerle sopayla bizim üzerimize saldırdı. ‘Yapmayın’ dememize rağmen vurmaya devam etti. Sopası kırılınca bizi kovdu. Amacının bizi istifa ettirmeye çalışmak olduğunu tahmin ediyorum. Sırtımda sopanın izleri hâlâ bulunuyor, şikayetçiyim,” şeklinde iddialarını ifade ettiler.

Yetkililerden ortaya atılan iddialarla ilgili bilgi vermeleri bekleniyor

İddialar sonucunda , zabıta memurlarının şikayeti sonrasında soruşturma gerçekleştirileceği bilgisi alındı. Kale Belediyesi ve Belediye Başkanı E.H.’den henüz resmi bir açıklama yayınlanmadı. Kamuoyu, konuya dair yetkililerin iddialar hakkında yapacağı açıklamaları bekleniyor.