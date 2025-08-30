Denizli'nin Buldan ilçesi, Çatak Mahallesi yakınlarında öğle saatlerinde başlayan orman yangınına karşı müdahale, akşam saatleri itibarıyla yoğun bir şekilde devam ediyor. Alevlerin yayılmasını önlemek amacıyla güçlüklerle mücadele eden ekipler, sarp ve engebeli arazi şartları altında çalışmalarını sürdürüyor. Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan yürütülen operasyonlar, gün batımına rağmen aralıksız devam ediyor.

Dozer operatörü yaralandı

Yangın söndürme çalışmaları sırasında üzücü bir kaza yaşandı. Bölgede görevli Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait dozerin operatörü Burak P., operasyon esnasında yaralandı. Dozerin ekipmanına ayağının sıkışması sonucu yaralanan Burak P.'ye olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ardından sağlık ekipleri tarafından en yakın sağlık kuruluşuna sevk edilen personelin, tarak kemiğinde kırık olduğu öğrenildi. Yetkililer, Burak P.'nin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Bu tür olayların yangınla mücadelede karşılaşılan zorluklardan biri olduğuna dikkat çekilirken, personel güvenliğinin de en üst düzeyde tutulması gerektiği vurgulandı.

Yangın Buharkent'e sıçradı

Buldan'da başlayan orman yangınının rüzgarın etkisiyle Aydın'ın Buharkent ilçesi sınırlarına doğru yayıldığı belirlendi. Ekipler, yangının yayılma hızını kesmek ve yerleşim yerlerine ulaşmasını engellemek amacıyla stratejik noktalarda yeni bir savunma hattı oluşturdu. Yangına karşı hem karadan hem de havadan yoğun bir mücadele sergilenirken, bölgedeki itfaiye ve orman işletme ekiplerinin yanı sıra, gönüllü vatandaşlar da destek veriyor. Yangının tamamen kontrol altına alınması için çalışmaların sabaha kadar sürmesi bekleniyor. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldığı da gelen bilgiler arasında.