Denizli’nin Buldan ilçesi Çatak Mahallesi’nde öğle saatlerinde yeniden başlayan orman yangını etkisini sürdürüyor. Bölgeye sevk edilen yangın söndürme ekipleri, sarp ve engebeli arazide yoğun çaba harcıyor.

Yangın Aydın Buharkent’e ulaştı

Yetkililerden alınan bilgilere göre, yangının Buldan’daki etkisi azalsa da alevler Aydın’ın Buharkent ilçesi Kızıldere mevkisine sıçradı. Burada şiddetini artıran yangın nedeniyle bölgedeki vatandaşlar tedirginlik yaşadı.

Rüzgarın yönü risk oluşturuyor

Yangın bölgesinde rüzgarın yön değiştirmesi ihtimali ise yeni riskler doğuruyor. Ekipler, rüzgarın ters esmesi durumunda alevlerin Buldan’ın Bostanyeri ve Arıklar mahallelerine doğru ilerleyebileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Ekipler zorlu koşullarda çalışıyor

Orman yangınına müdahale eden ekipler, bölgenin engebeli yapısı nedeniyle zor anlar yaşıyor. Hem havadan hem de karadan yapılan müdahalelerle alevlerin daha fazla yayılması engellenmeye çalışılıyor.

Bölgedeki tehlike henüz bitmedi

Yangın kontrol altına alınmaya çalışılsa da hem rüzgarın etkisi hem de arazinin yapısı nedeniyle tehlike sürüyor. Ekiplerin gece boyunca çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.