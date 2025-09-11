Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, farklı ilçelerde gerçekleştirdiği operasyonlarda dolandırıcılık, fuhuşa teşvik, yağma, çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi suçlardan aranan 5 kişiyi yakalayarak cezaevine gönderdi. Şüphelilerin toplamda 66 yıl 1 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası ile birlikte bir miktar adli para cezası bulunduğu bildirildi.

Arama ve yakalama çalışmaları devam ediyor

02-08 Eylül 2025 tarihleri arasında Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürdü. Pamukkale ve Tavas ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda toplam 5 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

İlçelerde gerçekleştirilen operasyonlar

Pamukkale: İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık suçundan 19 yıl 1 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 2 bin 799 TL adli para cezası bulunan bir kişiyi yakaladı. Ayrıca Sevindik Polis Merkezi Amirliği’ne bağlı Çarşı ve Mahalle bekçileri, fuhuşa teşvik suçundan 15 yıl 7 gün hapis cezası bulunan bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Tavas: İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yağma suçundan 11 yıl hapis cezası bulunan bir kişi ile çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir diğer şüpheliyi yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü: Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından, çocuğun cinsel istismarı suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli gözaltına alındı.

Tutuklama işlemleri

Operasyonlar sonucunda yakalanan 5 şüpheli, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

