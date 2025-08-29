Denizli’nin Buldan ilçesi ile Aydın’ın Buharkent ilçesi sınırında yer alan ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın çıktı. Çatak Mahallesi Yeraltı mevkiinde başlayan yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Vatandaşların ihbarı üzerine ekipler bölgeye sevk edildi

Sarp araziden yükselen alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine Buldan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi.

Yangın rüzgarla Aydın’a sıçradı

Başlangıçta küçük bir bozuk ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle Aydın’ın Buharkent ilçesine bağlı Kızıldere köyü zirvesindeki çukur ve sarp bölgelere sıçradı. Yangının büyüme riskine karşı ekipler yoğun mücadele başlattı.

Zorlu arazide karadan müdahale

Yangının uçurumlarla kaplı bölgede ilerlemesi ekiplerin çalışmalarını güçleştirdi. Ancak iş makinelerinin açtığı yollar sayesinde yangın sahasına ulaşım sağlandı. Orman ekiplerinin karadan yaptığı yoğun müdahaleyle alevlerin önü kesildi.

Kontrol altına alındı

Gece boyunca süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği ve yeniden alevlenme ihtimaline karşı ekiplerin teyakkuzda olduğu bildirildi.