Aydın’ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Olay, Kirazlı Yolu Caddesi’nde saat 20.00 sıralarında gerçekleşti.

Çetin Sabuncu ağır yaralandı

66 yaşındaki Çetin Sabuncu’nun kullandığı 35 HE 466 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen S.Ç. idaresindeki 09 ALA 283 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten savrulan Sabuncu, ağır yaralandı.

Hastanede hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Sabuncu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma başlatıldı

Kaza sonrası polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, otomobil sürücüsü S.Ç.’nin ifadesine başvuruldu. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Trafik güvenliği uyarısı

Yetkililer, kazanın ardından sürücülere özellikle gece saatlerinde dikkatli olmaları çağrısında bulunarak, motosiklet kullanıcılarının koruyucu ekipmanlarını mutlaka kullanmaları gerektiğini vurguladı.