Son Mühür - Satış kapsamına Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama AŞ, Altı G Gıda Dağıtım ve Pazarlama AŞ, Sümer Entegre Et Sanayi ve Ticaret AŞ, Enerca Gıda Yönetim Danışmanlığı AŞ ile Deta Ambalaj Kağıt Plastik Temizlik Gıda İthalat İhracat AŞ'nin sahip olduğu varlıklar dahil ediliyor. Bu bütünlük içinde franchise sistemiyle hizmet veren "Maydonoz Döner" markalı döner restoran zinciri ve "My Fried Chicken" markalı çıtır tavuk restoran zinciri bulunuyor. Ayrıca, işletmelerin et ve tavuk üretimine yönelik mal, hak, varlık ve sözleşmeleri de satış kapsamına dahil edildi.

2 Milyar 801 Milyon TL

TMSF, ticari ve iktisadi bütünlük için muhammen bedeli 2 milyar 801 milyon TL olarak açıkladı. İhaleye katılmak isteyenlerin 280,1 milyon TL tutarında teminat yatırmaları gerekiyor. İhale, 15 Ekim 2025 saat 11.00'de, TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki Büyükdere Caddesi No:143 adresindeki konferans salonunda yapılacak.