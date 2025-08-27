UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan ve geçmişi M.Ö. 3000’lere dayanan Sagalassos Antik Kenti’nde yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları aralıksız sürüyor. Roma İmparatoru Hadrianus’a adanan 1892 yıllık çeşmenin çevresinde yapılan çalışmalarda ortaya çıkan odeon, yaklaşık 4 metre toprak altında bulunuyor.

Kazı Başkan Yardımcısı ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Düzgün Tarkan, odeonun tamamen gün yüzüne çıkarıldığında Türkiye’nin üçüncü büyük odeonu olacağını belirtti.

Kentin sosyal yaşamının kalbi olacak

Dr. Tarkan, “Antik kentlerde her yapı kendi başına değer taşır. Sagalassos’taki odeon, yalnızca müzik gösterilerine değil, aynı zamanda meclis toplantılarına da ev sahipliği yapan çok amaçlı bir yapı. Çeşme ve küçük taş bloklarla döşenmiş meydanla birlikte ortaya çıkarıldığında, kentin en hareketli noktalarından biri gün ışığına kavuşmuş olacak” dedi.

Odeonun Bizans döneminde oturma sıralarının bir kısmının söküldüğünü belirten Tarkan, mevcut örnekler sayesinde restorasyonun hızlı bir şekilde yapılabileceğini ifade etti. Yaklaşık 2 bin 500 kişilik kapasitesi bulunan kapalı yapının, yağmur ve fırtına gibi olumsuz hava koşullarında da etkinliklere ev sahipliği yapabilecek nitelikte olduğu kaydedildi.

Sagalassos’un ihtişamlı geçmişi

Kentte ayrıca 9-10 bin kişilik büyük bir tiyatro bulunduğunu söyleyen Tarkan, bu verilerden yola çıkarak antik dönemde Sagalassos’un nüfusunun 35-40 bin civarında olduğunu tahmin ettiklerini belirtti.

Pisidia bölgesinin önde gelen kentlerinden biri olan Sagalassos’un 2. yüzyılda imparator kültünün merkezi olduğunu hatırlatan Tarkan, festival dönemlerinde binlerce kişinin kente akın ettiğini söyledi.

Yakın zamanda kazılarda ortaya çıkarılan küçük bir heykelin de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından paylaşılacağını açıklayan Tarkan, “Yürüttüğümüz kazı ve restorasyon çalışmaları sayesinde Sagalassos’un zengin mirası hem bilim dünyasına hem de gelecek kuşaklara aktarılacak” dedi.