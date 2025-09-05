Son Mühür / Atakan Başpehlivan Geçmiş yıllarda uzun yıllar Cumhuriyet Halk Partisi’nde de siyaset yapmış olan AK Partili Savcı Sayan, CHP’nin içerisinde son yaşanan gelişmeleri değerlendirerek, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Savcı Sayan: CHP’de yaşananlar tam bir trajikomedi

Cumhuriyet Halk Partisi’nde yaşananların tam bir trajikomedi olduğunu belirten ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun tekrardan sahneye çıkacağını vurgulayan Savcı Sayan, “CHP’de yaşananlar tam bir trajikomedi, daha doğrusu, siyasetin en kötü çekilmiş dizilerinden biri.

Mahkeme kongreyi iptal edecek, Kemal Kılıçdaroğlu sahneye çıkacak, sonra da kendi partisi tarafından ihraç edilecek. Ardından kavga, gürültü, ihraçlar ve en sonunda koskoca CHP’nin ortadan ikiye bölünmesi. Senaryonun sonunu herkes ezbere biliyor ama oyuncular hâlâ rol kesmeye devam ediyor.” dedi.

“Kavga bitmediği sürece, CHP’nin adı tabeladan öteye geçmez”

Öte yandan CHP’deki iç kargaşanın gelecek süreçte partiyi bölünmeye kadar götürebileceğini öne süren Savcı Sayan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Barış Yarkadaş gibi isimlerin SHP’yi partlatıp orada toplanacaklarını iddia ederek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kemal Kılıçdaroğlu, Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş ve etrafındaki ekip, rafta bekleyen Sosyal Demokrat Halkçı Parti’yi (SHP) parlatıp orada toplanacak. Özgür Özel ve İmamoğlu cephesi ise elde kalan CHP’yi yamalı bohça misali yürütmeye çalışacak. Ama nafile. Çünkü parti içi kavga bitmediği sürece, CHP’nin adı tabeladan öteye geçmez.

Ülke bu hengâmede bir erken seçime giderse, işte asıl büyük felaket o zaman yaşanacak. İki taraf da milletten öyle bir tokat yiyecek ki, yüzlerini bir daha toparlamaları mümkün olmayacak. Çünkü halk artık kavgadan, entrikadan, koltuk hırsından bıkmış durumda. Kısacası; CHP bugün umut değil, hayal kırıklığı üretiyor. Kavgayı büyütüyor, siyaseti küçültüyor ve en acısı; milyonların umudunu yerle bir eden bu siyasi film, daha ilk bölümünde ‘final yapmış’ durumda.”