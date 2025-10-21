Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin deniz ulaşım şirketi İZDENİZ’in gerçekleştirdiği memnuniyet anketinde yolcuların yüzde 94’ü hizmetlerden memnun olduklarını belirtti. Midilli seferlerinde de yolcuların yüzde 75’i konfor ve personel desteğini en beğenilen unsurlar arasında gösterdi.

İzmir’de deniz ulaşımına tam not

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin deniz ulaşımından sorumlu kuruluşu İZDENİZ, kent içi deniz yolculuklarını tercih eden yurttaşlarla gerçekleştirdiği memnuniyet anketinden yüksek puan aldı. Ankete katılanların yüzde 94’ü hizmet kalitesinden memnun olduğunu belirtirken, özellikle seferlerin zamanında yapılması, gemi ve iskele temizliği ile sefer planlaması en beğenilen başlıklar arasında yer aldı.

Yolcular, sefer iptali ve değişiklikleriyle ilgili bilgilendirmelerin hızlı yapılmasından, ayrıca İZDENİZ personelinin güler yüzlü hizmetinden de büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Midilli seferleri yoğun ilgi gördü

İZDENİZ’in 20 Haziran – 26 Eylül tarihleri arasında ve resmi bayramlarda düzenlediği Midilli Adası seferleri de yoğun talep gördü. Haftalık olarak gerçekleştirilen seferlerle binlerce yolcu İzmir’den Yunanistan’a hızlı ve konforlu ulaşım imkânı buldu. Bu seferlerde yapılan ankette ise katılımcıların yüzde 75’i seferlerden memnun olduklarını ifade etti. Pasaport ve gümrük işlemlerindeki kolaylık, gemi konforu ve personel desteği memnuniyetin öne çıkan unsurları arasında yer aldı.

Hizmet kalitesi yolcu taleplerine göre şekilleniyor

İZDENİZ, her sezon sonunda düzenlediği anketlerle yolcu geri bildirimlerini analiz ederek hizmet kalitesini geliştiriyor. Kurum, deniz ulaşımını daha erişilebilir, konforlu ve çevreci hale getirmek amacıyla iç hatlarda ve uluslararası seferlerde yenilikçi uygulamalar üzerinde çalışmayı sürdürüyor.